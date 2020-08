L’éditorial – Aux mal masqués, ohé, ohé Olivier Bot

Nous voilà bien embêtés et un peu perdus avec ces masques. Je ne parle pas ici de ceux qui refusent de le porter et font de leur rejet un bien pâle étendard de la liberté. Non, je m’adresse à vous, à nous, pauvres citoyens qui essayons de respecter les règles et de protéger notre santé et celle des autres.

Depuis que l’on conseille ou impose le port du masque – après bien des atermoiements, c’est vrai – nous sommes bien empruntés pour le porter comme il faut. Avec toute la bonne volonté du monde, il est très compliqué de respecter toutes les recommandations qui nous évitent d’attraper ce satané virus ou, par mégarde, d’infecter un proche.

Je plaide coupable. Il m’arrive de ne pas me désinfecter les mains avant et après avoir mis mon masque. Parfois, il atterrit au fond de ma poche avant de monter dans le train. Ou je peux encore le poser sur le coin de mon bureau ou d’une table à mon retour à la maison, sans me dire que le virus et quelques bactéries vont faire du trampoline dessus. Je sais néanmoins que dans ce cas, c’est moi qui prends un risque mais que les autres sont à l’abri.

Je ne pense pas non plus à attraper mon bout de tissu par les élastiques dans un élégant geste que maîtrisent les personnels soignants. Et, péché mortel, il m’arrive de le remettre trois fois dans la journée! Je ne l’ai pas encore descendu sur mon menton et n’ai pas même dégagé mon nez, mais je sens que la tentation grandit sournoisement.

Ce qui me rassure, c’est que nous aurons le temps de nous habituer à ce compagnonnage. Les spécialistes le murmurent déjà: le masque, on en a pour un moment. Alors nous serons bientôt tous capables de jouer avec comme avec notre portable. Bon, on n’est pas arrivé non plus. Il y a encore des Genevois qui conduisent d’une main avec le portable à l’oreille.