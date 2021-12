Covid-19 – Aux HUG, les opérations non urgentes seront repoussées Une décision effective dès lundi prochain, selon le directeur médical Arnaud Perrier. Léa Frischknecht

Les HUG sont passés de 85 à 120 patients Covid en une seule semaine, selon Arnaud Perrier, directeur médical. Steeve Iuncker-Gomez

«Nous avions un dispositif additionnel de 90 lits Covid et nous sommes, ce soir, à 120 patients. Nous avons dû transformer des unités pour y accueillir des patients Covid et le seul endroit où nous avons la possibilité de le faire est en chirurgie.» Tels étaient les mots prononcés par Arnaud Perrier, directeur médical des HUG, lors du téléjournal du 7 décembre sur Léman Bleu. Des opérations chirurgicales non électives, soit non urgentes, seront donc repoussées dès le lundi 13 décembre.

Un retour, donc, à la situation qu’ont connue les hôpitaux en fin d’année 2020. Au micro de Léman Bleu, Arnaud Perrier indique que si la courbe des hospitalisations semble se découpler de la courbe des cas, ce qui est une bonne nouvelle, les HUG accueillent toutefois une trentaine de nouveaux patients par semaine. Une situation qui implique des décisions urgentes comme celle de repousser certaines interventions chirurgicales. Le directeur médical de l’institution se dit «désolé pour les patients qui voient leurs opérations repoussées sans date de reprise».

