Division des finances – Aux HUG, des secrétaires auraient été déclassées sans préavis Le syndicat Avenir Syndical monte au front et critique la procédure. Les HUG nient toute baisse de salaire. Eric Budry

La Direction des finances des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) aurait été restructurée au détriment uniquement de femmes. LUCIEN FORTUNATI

Selon Avenir Syndical, les secrétaires de la division des finances des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) auraient subi un déclassement salarial sans que cela passe par la procédure usuelle. «Curieusement cette réorganisation ne touche que des femmes, qui, sous prétexte d’être intégrées dans un prétendu «pool» de secrétariat, se retrouvent en fait toutes déclassées par rapport aux fonctions qu’elles occupaient jusqu’ici», dénonce David Andenmatten, secrétaire syndical. Il précise que leurs tâches réelles n’ont en rien été modifiées.

«Il s’agit d’une mise à niveau des cahiers des charges, d’améliorations en transversalité et en efficience, tout cela sans baisse de salaire.» Nicolas de Saussure, responsable de la communication avec les médias des Hôpitaux universitaires de Genève

Après enquête, le syndicat affirme que le déclassement n’a fait l’objet d’aucune procédure officielle auprès de l’organe habilité à opérer ce genre de modification, le Service d’évaluation des fonctions. Il a donc intenté une procédure juridique de contestation. Il a également interpellé les HUG sur ce mode de faire contraire aux pratiques administratives cantonales. Aucune réponse ne lui est parvenue pour l’instant.

«Si les HUG persistent à refuser l’intervention du Service d’évaluation comme il se doit sur ce type de dossier, les secrétaires et Avenir Syndical demandent que le Conseil d’État intervienne afin de faire respecter le droit cantonal en la matière», ajoute David Andenmatten.

Démenti des HUG

Contacté, le service de communication des HUG donne un tout autre son de cloche. Rappelant qu’Avenir Syndical n’est pas un partenaire social des HUG, Nicolas de Saussure affirme que le regroupement de huit secrétaires provenant de différents secteurs de la Direction des finances ne se déroule pas comme le syndicat le présente.

«Il s’agit d’une mise à niveau des cahiers des charges, d’améliorations en transversalité et en efficience, tout cela sans baisse de salaire», assure le porte-parole des HUG. Il ajoute que «cette nouvelle organisation se met en place et que chaque personne a reçu des propositions d’entretiens avec la hiérarchie et les RH pour accompagner ce changement».

