Sport à Genève – Aux Grottes, le football supplante un parking à ciel ouvert Un nouveau terrain vient d’être inauguré sur le square Jacob Spon. Une microforêt devrait en outre venir l’agrémenter d’ici au mois d’octobre. Henri Neerman

À peine l’inauguration terminée, le nouveau terrain, réalisé en gazon synthétique, était déjà pris d’assaut par des jeunes. KEYSTONE/Martial Trezzini

Alors qu’il offre pourtant un espace considérable en plein cœur de la ville, le square Jacob Spon - dans le quartier des Grottes - faisait jusqu’à aujourd’hui uniquement office de parking à ciel ouvert pour le moins austère. C’est pour pallier cela que, jeudi, a été inauguré par la Ville de Genève un nouveau terrain de football. Installé au fond du square, il sera ouvert en accès libre tout l’été de 9 à 22h. De plus, dans un souci de végétalisation, une microforêt devrait également voir le jour en octobre dans la même zone.

C’est en septembre 2021, lors d’une visite du quartier en compagnie des habitants, que ces derniers expliquent aux conseillers administratifs leur regret que le potentiel du lieu ne soit pas plus exploité. Par chance, la parcelle sur laquelle était situé le parking appartient à la Ville. «L’entreprise à qui nous louions la plupart des places ne les utilisait plus, nous avons donc facilement pu libérer l’espace», indique le maire Alfonso Gomez, en charge du Département des finances, de l’environnement et du logement.

Un travail d’équipe

À l’été 2022, il a finalement été convenu avec les habitants que c’est un terrain de foot qui serait installé. Marie Barbey-Chappuis, conseillère administrative du Département de la sécurité et des sports, se félicite de la motivation et l’investissement de ces derniers dans le projet: «On voit bien que, quand on tire tous à la même corde, des projets tels que celui-ci peuvent vite voir le jour.»

«On voit bien que, quand on tire tous à la même corde, des projets tels que celui-ci peuvent vite voir le jour.» Marie Barbey-Chappuis, conseillère administrative du Département de la sécurité et des sports

En effet, les associations du quartier – également présentes à l’événement – ont salué la rapidité avec laquelle avait été menée cette opération. Elles ont cependant tenu à rappeler d’autres problématiques auxquelles fait face la zone, comme les nuisances nocturnes, le manque de toilettes à proximité ou de points d’ombre. À noter que cet aménagement est a priori temporaire et devra probablement être retiré en 2027, lors du début des travaux d’extension de la gare Cornavin.

