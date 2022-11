Familles – Aux Grangettes, un homme parmi les sages-femmes Damien Maurel est maïeuticien, autrement dit, homme sage-femme. Rencontre particulière. Dominique Wyss

Damien Maurel travaille à la Clinique des Grangettes. DR

Damien Maurel, maïeuticien de profession, exerce au sein de la maternité de Hirslanden Clinique des Grangettes. Ce terme peu connu vient du grec ancien «maieutike» et signifie «l’art d’accoucher», par analogie avec le personnage de la mythologie grecque «Maïa», déesse qui veillait sur les accouchements. Damien est donc un homme sage-femme, métier qui s’ouvre de plus en plus aux hommes.