Lutte de partis – Aux États-Unis, la bataille cruciale du redécoupage électoral Républicains et démocrates comptent sur la pratique obscure du «redistricting» pour consolider leur pouvoir pour la décennie qui vient. Alexis Buisson New York

Les membres républicains de la Chambre nouvellement élus se réunissent sur le front est du Capitole américain le 4 janvier 2021. GETTY IMAGES

Le sujet est crucial pour comprendre le paysage politique américain de demain. Le redistricting, nom donné au processus obscur de redécoupage des circonscriptions électorales, a commencé dans plusieurs États. Il a lieu tous les dix ans, une fois que les données du recensement décennal sont rendues publiques. Les frontières électorales sont alors ajustées pour tenir compte des zones d’accroissement ou de déclin démographique.

Le processus concerne avant tout les districts des 435 élus à la Chambre des représentants, l’une des deux chambres du Congrès national, mais il s’applique aussi aux parlementaires des États fédérés et d’autres fonctions locales. «Ce processus fixe les règles du jeu politique pour les dix années qui viennent», résume Shawn Donahue, professeur à l’Université de Buffalo (New York) et spécialiste de la représentation électorale.