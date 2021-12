Chronique – Aux ennemis de la liberté de la presse

«S’il fallait choisir entre un gouvernement sans journaux ou des journaux sans gouvernement, je choisirais la seconde option sans hésiter», écrivait en 1787 George Washington, père fondateur et premier président des États-Unis, dans une lettre à un ami.

Propos d’un autre temps. Rarement liberté de la presse ne fut plus mal en point qu’en cette époque troublée, minée par la pandémie exacerbant toutes les tensions. La seule bonne nouvelle est que ce phénomène inquiétant a été constaté et dénoncé avec le plus puissant des mégaphones de la planète, soit le Prix Nobel qui vient d’être officiellement décerné la semaine dernière à la journaliste philippine Maria Ressa et au Russe Dmitri Mouratov, pour leur combat d’un extraordinaire courage pour informer librement au péril de leur vie. Le rappel est fondamental: il n’y a pas de démocratie sans une presse libre.

Les régimes les plus répressifs sont régulièrement listés par Reporters sans frontières, Freedom House et d’autres ONG. 2021 est une nouvelle année record. Jamais depuis que l’organisation a commencé à établir des statistiques en 1995, autant de journalistes n’ont été emprisonnés. 488 reporters et collaborateurs de médias sont sous les verrous et parmi eux un nombre sans précédent de femmes. Trois pays figurent en tête d’une longue liste de «coupables»: la Chine, la Birmanie et la Biélorussie.

Mais on aurait tort de croire que la liberté de la presse et les médias près de nous coulent des jours heureux, épanouis. En ouvrant l’ère de la vérité dite alternative aux premiers jours de son mandat présidentiel en 2016, Donald Trump a perverti la notion même de liberté d’expression en créant une confusion totale entre faits, opinions et croyances, leur attribuant une seule et même valeur.

Le président menteur a ouvert la porte à toutes les dérives sur les réseaux sociaux, s’érigeant avec eux en pourfendeur sans relâche du journalisme professionnel. Il a fait école. Son règne s’est achevé sur le feu d’artifice de fake news lors des élections et la déstabilisation de la plus puissante des démocraties lorsque les complotistes ont envahi le Congrès.

Mais plus encore que dans les personnalités insensées de Trump et autre Bolsonaro, le danger aujourd’hui réside dans le poids monumental et la (non-)gestion des réseaux sociaux. La Nobel de la paix Maria Ressa a très justement dénoncé la «cupidité des géants de la technologie américaine» qui laissent se déverser «une boue toxique» sur les réseaux sociaux. C’est un fait. Non seulement, ils submergent le public de fausses informations, attisent les haines en mettant systématiquement en avant les thématiques confrontationnelles, mais s’accordent des droits que seuls se réservaient jusqu’ici les autocrates.

Facebook, Twitter, Instagram and Co. d’un côté se soustraient aux responsabilités d’un média professionnel liées à la publication de contenus, et d’un autre, ils suppriment «clients» et «posts», sans voie de recours, selon leur seul bon vouloir. Ils ont acquis une fortune supérieure au PIB de bien des États tout en s’arrogeant des pouvoirs que les gouvernements démocratiques n’oseraient même pas revendiquer. Ces derniers invoquent le principe de non-ingérence pour laisser faire Chine ou autre Turquie. Mais ils ont le pouvoir, le droit et, avant tout, l’obligation de cadrer les géants de la tech sur un territoire qui est de leur responsabilité première: l’espace public digital.

Aux États-Unis comme en Europe, la question se trouve à l’ordre du jour. Mais le tempo est trop lent, les efforts trop timides. La liberté et la santé financière des médias sont en jeu. Et donc la démocratie.

Pierre Ruetschi Afficher plus

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.