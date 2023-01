Ouverture de bistrot – Aux Eaux-Vives, Mifood Miraisin se met à table La cave-épicerie du chemin Neuf a installé une jolie cantine intimiste dans l’arcade attenante, afin d’offrir aux gourmets une vraie expérience gastronomique. Irène Languin

Martin Reggiani, Laurine Doulcet et Muhamed Muratovic dans la nouvelle salle à manger de Mifood Miraisin. LAURENT GUIRAUD

Quelques chaleureux meubles de bois blond, des banquettes garnies de coussins dodus et, au mur, une série d’affiches signées Michel Tolmer, dont le tendre pinceau croque depuis des années l’univers du pinard nature et de la ripaille décomplexée. On se sent comme chez soi dans le petit bistrot tout neuf de Mifood Miraisin. Cela fait bientôt douze ans que les épicuriens amateurs de crus vivants connaissent l’excellence de la cave et de l’épicerie de cette échoppe eaux-vivienne. Il ne manquait qu’une table à son brelan gourmand: une carte que Martin Reggiani et son équipe ont abattue le 9 décembre dernier.