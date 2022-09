Piétonnisation à Genève – Aux Eaux-Vives, les habitants s’écharpent sur le futur de leur quartier Des aménagements piétons durant l’été ont mis le feu aux poudres. Depuis, des pétitions et des courriers pleuvent et la Ville est prise entre deux feux. Emilien Ghidoni

Pour les aménagements estivaux, un tronçon de la rue de Montchoisy a été fermé aux voitures. Ici en juillet, lors des travaux d’installation. LAURENT GUIRAUD

C’est un lundi comme les autres à la rue de Montchoisy. Les voitures et les motos filent le long des trottoirs. On oublierait presque que cet été toute une partie de la rue était fermée aux véhicules. De juillet à août, un tronçon de Montchoisy ainsi que les rues Sillem et du Nant ont été piétonnisés temporairement. Sur certains passages, des platelages en bois et des bacs de végétation ont été ajoutés.