Aménagement – Aux Eaux-Vives, les feux pour piétons rendent impatient Un député du quartier demande des comptes à l’État. Sylvain Thévoz (PS) trouve les temps d’attente excessifs aux passages piétons sur le quai. Marc Moulin

Des îlots ont été installés à la rue des Eaux-Vives afin de protéger au mieux les piétons; le dispositif sera évalué en juin. LAURENT GUIRAUD

Il fut un temps où la plupart des passages piétons du quai Gustave-Ador étaient dépourvus de feux et où le marcheur, prioritaire, pouvait gagner le bord du lac après s’être assuré que la voie était libre. Un temps révolu depuis un peu plus de deux ans, et un temps d’attente aux feux que le député et piéton eaux-vivien qu’est Sylvain Thévoz (PS) trouve trop long. Le parlementaire a adressé une salve de questions au Conseil d’État, qui lui a répondu le 24 mars. Et il reste insatisfait.

Les quais de la rade font partie de la moyenne ceinture à vocation routière, définie dans le compromis sur la mobilité de 2016. La fluidification du trafic sur l’axe a impliqué d’y installer des feux à chaque traversée piétonne. À l’été 2017, les afflux de bipèdes vers la rive, ses plages et ses glaciers avaient été soupçonnés d’engendrer des bouchons remontant jusqu’à Cornavin.