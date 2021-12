Genève – Aux Eaux-Vives, la densification guette un «havre de paix» La Ville souhaite construire des logements à la Petite-Boissière, une zone villas préservée jusqu’ici. Des propriétaires s’y opposent, mettant sur la table leur projet jugé plus attrayant. Théo Allegrezza

Le PLQ du quartier de la Petite-Boissière, photographié le 16 décembre, prévoit la construction de 550 logements. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

La Petite-Boissière est un quartier comme il n’en existe presque plus en ville de Genève. Une zone villas restée «dans son jus» depuis les années 1930. Nichée entre les deux artères que sont la route de Chêne et la route de Malagnou, elle est traversée par la Promenade Charles-Martin et son allée d’arbres majestueux. Pour un peu, on se croirait à la campagne. Ou dans Central Park. Les renards sont légion, tout comme les chauves-souris, et il se dit qu’un blaireau se terre dans un jardin. Ce «havre de paix» a échappé à l’urbanisation récente des alentours. Sans doute plus pour très longtemps.