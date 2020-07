Reportage – Aux Eaux-Vives, des jeunes se sont donné une mission de prévention À l’initiative de jeunes, les équipes de Pense à ton Soss arpentent les rues du quartier pour calmer le jeu. Et ça fonctionne! Eric Budry

L’équipe de l’association Pense a ton Soss en plein travail sur les quais. Les sourires et la distribution de gourdes, préservatifs, cendriers ou sacs-poubelles rendent les contacts plus faciles. Magali Girardin

Il est à peine 20 h 30, samedi soir, que la tournée de l’équipe de Pense à ton Soss – commencée une demi-heure plus tôt – prend soudain tout son sens. Du côté de Villereuse, Launard, Nori, Benji et Rafael Vila, l’éducateur hors murs qui les suit, rencontrent une trentaine de très jeunes (12 à 15 ans) un peu surexcités. Un incident avec un commerçant a échauffé les esprits. Heureusement, les membres de l’équipe sont en terrain connu et sont respectés. Très calmes, ils écoutent, plaisantent, cherchant à faire retomber la tension. Ils y parviennent peu à peu, ne négligeant pas d’aller voir le commerçant.