Les métiers du lac (4/4) – Aux commandes d’une Mouette genevoise D’une rive à l’autre, les pilotes des petits bateaux jaunes se relaient tous les jours pour transporter aussi bien pendulaires que touristes. Rencontre avec une jeune professionnelle enthousiaste. Henri Neerman

À la barre depuis 7 ans, Zoé connaît la rade comme sa poche. LAURENT GUIRAUD

Accueillant autant les touristes que les pendulaires faisant quotidiennement le trajet d’une rive à l’autre, les Mouettes font résolument partie du tableau de la rade genevoise. Les bateaux autonomes n’étant pas encore à l’ordre du jour, le service est assuré sur les quatre lignes tous les jours – et toute l’année depuis 2004 – par l’équipe de pilotes de la Société des Mouettes genevoises. Zoé Guignard, 28 ans, en fait partie depuis sept ans. Nous la retrouvons en début d’après-midi sur la ligne M1, reliant le débarcadère des Pâquis à celui du Molard.

À cette heure-ci, peu de pendulaires. Ce sont avant tout Genevois en vacances et touristes qui effectuent la courte traversée. «En à peine trois jours, j’ai déjà pris la Mouette une dizaine de fois. C’est vraiment génial ce système de navettes «gratuites», notamment pour le tourisme», s’enthousiasme Hervé*, originaire de Belgique. Quant à Luca*, Lausannois ayant pourtant habité Genève pendant quinze ans, il prend la Mouette pour la première fois, à la demande de son jeune fils. Arrivé au débarcadère, ce dernier pousse d’ailleurs des cris d’enthousiasme et veut faire un autre «petit tour». Ce ne sera malheureusement pas pour cette fois, la famille ayant réservé au restaurant.

Comment devient-on pilote?

Après une dizaine de traversées, il est 14 h. Zoé passe la barre à un de ses collègues. Jusqu’à 15 h, la pilote est en «rec». Autrement dit, en réserve. «C’est à ce moment-là que nous nous attelons à toutes les autres petites tâches, explique-t-elle. Par exemple, nettoyer le local, sortir les poubelles, renseigner les voyageurs sur les quais ou encore seconder un collègue sur un des bateaux si besoin.»

Une fois passé le pont du Mont-Blanc, tous les passagers dégainent leur téléphone face au jet d’eau. LAURENT GUIRAUD

Mais comment devient-on pilote de Mouette? «Personnellement, lorsque j’ai fini mes études à 18 ans, j’étais un peu perdue dans mon orientation professionnelle, explique-t-elle. Ma mère étant elle-même pilote de mouette, elle m’a proposé de postuler au guichet comme saisonnière pendant l’été, ce que j’ai fait trois années d’affilée. Puis, de fil en aiguille, j’y ai pris goût et ai entamé la formation pour devenir moi-même pilote à 21 ans.» Celle-ci, se déroulant à l’interne, consiste en cinq mois de théorie et d’accompagnement sur les bateaux, suivis de deux mois de pratique.

Pour celle qui est née aux Philippines, ce choix de carrière paraît cependant aujourd’hui évident: «là-bas mon grand-père était pêcheur. Nous allions donc souvent sur son bateau traditionnel avec ma famille, on peut presque dire que je suis née dedans en fait», sourit-elle. Depuis la fin de sa formation, elle navigue d’ailleurs également pour le plaisir. «Franchement, je ne serais pas bien du tout dans une ville sans eau, par exemple Bruxelles où je suis allée il y a quatre ans», remarque Zoé.

Flotte diversifiée

Sur une journée, c’est pas moins de 9 pilotes qui se relaient sur les 4 lignes des Mouettes genevoises. «Généralement, en une journée, nous les faisons toutes, explique-t-elle. Par exemple, après mon heure de «rec», je passe sur la M2.»

«Chaque bateau a ses spécificités en termes de maniement, relève la pilote. Je dois dire que j’affectionne particulièrement les modèles plus anciens en bois, qui sont généralement plus réactifs et puissants.» Zoé Guignard, pilote de Mouette

Loin d’être uniforme, la flotte de Mouettes est composée de plusieurs types de bateaux différents, dont la toute récente embarcation fonctionnant à l’énergie solaire prénommée Héliante, du nom du genre de fleurs dont font partie les tournesols. «Chaque bateau a ses spécificités en termes de maniement, relève la pilote. Je dois dire que j’affectionne particulièrement les modèles plus anciens en bois, qui sont généralement plus réactifs et puissants. Les MG1 et MG5, fabriquées en 1951 et 1952 et aujourd’hui parties à la retraite, me manquent d’ailleurs beaucoup.»

Parfois stressant

«Ce que j’aime particulièrement dans mon métier, c’est de travailler dehors toute l’année et de voir les saisons qui changent, pas comme dans un travail de bureau. Ici, même en hiver on a notre dose de vitamine D, s’amuse-t-elle. De manière générale, c’est souvent la météo qui fait les moments forts du métier. Par exemple en hiver lorsque la bise se lève d’un coup et fait des vagues. Ou alors quand il y a du brouillard et qu’on se croirait presque aux commandes d’un avion.»

Depuis 2004, les Mouettes naviguent 365 jours par an. Sauf en cas de conditions particulièrement difficiles, dans quel cas certaines lignes peuvent être interrompues. LAURENT GUIRAUD

Quand on lui demande quels sont les points négatifs, trouver des réponses semble de suite plus difficile. «Je dirais éventuellement le fait de travailler le week-end, lorsqu’il y a plus de passagers et d’autres bateaux sur l’eau, ce qui peut être stressant», relève la pilote. Finalement, se voit-elle à la barre encore longtemps? «Franchement, oui», rétorque-t-elle clairement, avant de nous quitter pour retourner sur la rade.

