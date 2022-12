Sortie en famille à Genève – Aux Bastions, c’est Noël pour et surtout par les enfants Ce 7 décembre, les élèves des écoles primaires de la Ville garniront eux-mêmes les stands avec les jouets, livres et autres objets dont ils souhaitent se séparer. Xavier Lafargue

Le Marché de Noël des enfants est organisé depuis 2007 dans le parc des Bastions. Ici un cliché de l’édition 2019. LAURENT GUIRAUD

Cela dure depuis quinze ans et c’est toujours l’occasion de passer un bon moment. Utile qui plus est. Le Marché de Noël des enfants est de retour aux Bastions ce mercredi après-midi 7 décembre. Objectif: donner une nouvelle vie aux jouets, livres, DVD et même articles de sport proposés à la vente. Ou à l’échange.