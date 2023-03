Événement culturel, écologique et social – Aux arbres, citoyens! Le Théâtre Spirale donne la réplique au végétal Pour couronner une année d’opérations «Plante ton arbre!», la Fête des racines vous attend ce week-end à la Parfumerie. Une fabrique d’oxygène, créée par une forêt d’humains. Katia Berger

L’atelier-théâtre de l’association Autrement-Aujourd’hui répète «Les Arbres en nous», l’un des spectacles à voir ce week-end à la Parfumerie. PATRICK MOHR

«Je regrette qu’on ne m’ait pas parlé, enfant, de l’intelligence des arbres», commence Patrick Mohr pour expliquer son ambitieuse entreprise. «Au lieu de se concentrer dans une tour de contrôle, elle se répartit entre le tronc, les branches, les feuilles, mais aussi les racines, et plonge dans le monde mystérieux des mycéliums», s’émerveille le metteur en scène, comédien et codirecteur du Théâtre Spirale, devenu sur le tard grand défenseur «du vivant, et du végétal en particulier».