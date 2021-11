Athlétisme – Aux 20 km de Genève, Tadesse Abraham a trouvé son maître Malgré une belle performance, le tenant du titre genevois a dû s’avouer vaincu face à la surprise Emmanuel Gisamoda. Pascal Bornand

Tadesse Abraham (2e), Dominic Lobalu (3e) et Emmanuel Gisamoda (1er) ont tous terminé sur le podium. Magali Girardin

C’est le paradoxe d’une course de haut niveau. Si Tadesse Abraham a battu son record du parcours (59’28 contre 59’55), il n’est pas parvenu à défendre son titre à l’issue d’une 4e édition des 20 km de Genève remportée en 59’09 par le Tanzanien Emmanuel Gisamoda (33 ans). Malgré une fin de course étourdissante, le Genevois d’adoption a cédé 19 secondes à son adversaire. Un inconnu au bataillon, qui s’entraîne sur les flancs du Kilimandjaro et qui s’est révélé au grand jour, sous le soleil de la rade.

Comme à Morat-Fribourg, Tadesse Abraham a donc trouvé son maître. Sans trop de regret, «même si on court toujours après la victoire». Grand seigneur, le recordman suisse du marathon faisait l’éloge du vainqueur. «Franchement, il était costaud. Quand il a accéléré au 6e km, j’ai préféré ne pas tenter le diable et conserver mon propre rythme de course. Je l’ai perdu de vue avant de le retrouver en point de mire dans l’approche des quais. Il ne m’a pas manqué grand-chose pour revenir à sa hauteur. Sur un semi-marathon, peut-être bien que j’aurais gagné!»

Chez les dames, Helen Bekele, la «princesse du Stade Genève», a réussi une fantastique prouesse en s’imposant en 1h07’05, record du tracé pulvérisé et 8e place du classement scratch, juste derrière le Genevois Thomas Huwiler. «J’aime courir avec les hommes. C’est très stimulant pour moi, même si je veille toujours à garder ma cadence», commentait l’Ethiopienne, qui espère enfin obtenir son passeport suisse en 2022. En avalant les tranches kilométriques en 3’20, il est vrai que bien peu de concurrents masculins ont pu suivre sa foulée aérienne!

