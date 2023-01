Hockey sur glace – Auvitu signe au GSHC, Hartikainen et Smirnovs toujours blessés Le défenseur international français débarque aux Vernets jusqu’au 14 février. Teemu Hartikainen et Deniss Smirnovs sont toujours absents en raison de blessures contractées avant les fêtes. Ruben Steiger

Yohann Auvitu a disputé dix championnats du monde avec la France. AFP

Après les deux revers concédés avant les fêtes et la pause passée sur le trône de National League, Genève-Servette retrouve le chemin du championnat mardi soir à Davos. Les Aigles pourront compter sur du sang neuf afin d’affronter une équipe qui sort d’une Coupe Spengler décevante.

Les Grenat ont officialisé la signature de Yohann Auvitu, dont la rumeur d’arrivée courait depuis quelques jours, jusqu’au 14 février 2023 avec une option jusqu’au terme de l’exercice. Le défenseur international français a commencé la saison en KHL avec le Neftekhimik Nizhnekamsk (20 matches, 3 points) avant d’être libéré par son club à la fin du mois de novembre.

Yohann Auvitu compte 58 matches de NHL à son compteur entre 2016 et 2018 et a été élu meilleur arrière du championnat finlandais lors de la campagne 2015-2016. «Yohann est un défenseur complet, fort physiquement et capable d’évoluer dans toutes les situations de jeu. Il patine toujours avec une grande intensité et il possède des qualités indéniables à la construction du jeu qui nous seront d’une grande utilité. Son expérience et son leadership apporteront aussi une stabilité supplémentaire à notre équipe», a déclaré Marc Gautschi dans le communiqué du club.

À 32 ans, il va connaître sa première expérience en Suisse et sera présent sur la glace mardi.

Hartikainen absent 2-3 semaines

Deux joueurs ne feront en revanche pas le long voyage dans les Grisons. Teemu Hartikainen et Deniss Smirnovs, touchés le 22 décembre face à Langnau, sont toujours indisponibles.

L’attaquant finlandais, meilleur buteur du GSHC, souffre du haut du corps et sera absent entre 2 et 3 semaines. Le centre letton devra quant à lui passer plus de temps à l’infirmerie. Victime de plusieurs blessures après la vilaine charge reçue par Claudio Cadonau, il ne pourra pas retrouver la compétition et les patins avant 4 à 5 semaines.

Teemu Hartikainen est au repos forcé pour une durée de plusieurs semaines. BASTIEN GALLAY / LPS

Ruben Steiger est journaliste stagiaire à l'agence Sport-Center depuis septembre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Auparavant, il a obtenu un master HES en Business Administration. Plus d'infos @SteigerRuben

