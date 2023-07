Incendies en Méditerranée – «Autrefois, pour éviter les feux, on construisait à l’écart des forêts» Avec le réchauffement climatique, les flammes menacent des villes comme Palerme, en Sicile. Un risque «oublié» par l’urbanisation moderne, déplore l’architecte Francesco Della Casa. Andrés Allemand Smaller

Impuissants, des habitants regardent l’avancée des feux à Capaci, près de Palerme, le 26 juillet 2023. Alberto Lo Bianco/LaPresse via AP/keystone

«Les feux aux abords d’une ville de la taille de Palerme, en Sicile, c’est assez inhabituel. Ce que révèlent ces terribles incendies sur le pourtour méditerranéen, c’est à quel point la séparation s’est estompée entre espaces habités et végétation forestière», décrypte Francesco Della Casa, architecte cantonal du Canton de Genève. «Au cours du siècle écoulé, notre rapport à la nature et au risque s’est relâché. À présent, celui-ci augmente à cause de l’instabilité climatique et nous en subissons les conséquences de plein fouet.»