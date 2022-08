Deux accidents graves sur les autoroutes vaudoises, survenus cet été, l’un après Morges, l’autre à proximité du tunnel de Chauderon proche de Lavaux, ont mis le trafic d’heure de pointe à l’épreuve. Certes chacun comprendra que ces événements nécessitent les clarifications factuelles nécessaires sur les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. Et que pour cela, le trafic est interrompu.

Ce qui choque cependant, c’est que cette interruption a engendré dans les deux cas des interruptions géantes du trafic dépassant les 6 heures. Les comptages effectués sur l’autoroute à Renens par l’Office fédéral des statistiques indiquent une moyenne de 4000 véhicules/heure dans chaque sens. Ce sont donc 24’000 véhicules ou 30’000 citoyens au moins qui ont été renvoyés pendant longtemps sur les routes ordinaires. Ce qui mène au constat que j’avais fait il y a quelques années dans vos colonnes à savoir que les routes longeant le lac, dont certaines avaient été construites spacieuses par la Confédération, ont fait l’objet de travaux d’amaigrissement qui ont conduit à une réduction de leur débit. À 20 mètres d’espace moyen entre chaque véhicule, cela signifie 240 kilomètres de bouchons! Qui se forment sur ces petites routes dont la capacité de délestage a été de la sorte sérieusement réduite.

Dans le second accident que j’évoque, le délestage s’est fait notamment par la route de la Corniche en Lavaux, avec des passages alternés dans le village d’Épesses! Cette manière de planifier le délestage déploie ces effets qui étaient parfaitement prévisibles! Les comptages faits à Renens indiquent que l’augmentation du trafic a été en hausse de 12% depuis deux ans. Chose que nous avons tous pu constater. Le niveau de risque à rouler sur ces autoroutes a augmenté consécutivement. Nous en sommes maintenant à deux trains routiers couchés en travers de la chaussée en deux mois sur les autoroutes vaudoises. Le passage à trois voies, comme à Zurich, réalisé avec nos deniers notamment, en tunnel, pour ne pas impacter l’environnement et protéger contre la rigueur de l’hiver réduit considérablement le risque d’accident.

On se demande donc pourquoi les autoroutes vaudoises ne sont pas encore à trois voies, contrairement à Genève. Comme on le voit, la situation actuelle ne satisfait nullement aux exigences écologiques, mais conduit de facto plutôt à une surcharge du trafic. Du coup, cela finit par augmenter la pollution produite à l’arrêt et à un risque d’accident, puisque les collisions secondaires lors de la formation de bouchons ne sont pas rares. En tout cas, un progrès certain pourrait être fait dans le temps gigantesque que prend le constat des faits par les autorités, comme s’il s’agissait pour elles d’événements inattendus et ingérables. Une meilleure formation et organisation des intervenants dans ce domaine semblent s’imposer. Elles profiteraient à l’écologie et à la réduction des risques. Quant à la troisième voie, elle serait une mesure de relance économique bienvenue en cette période de crise.

Jean-René Mermoud
Avocat

