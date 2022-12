Qatar 2022 – Autopsie à vif de la Suisse fantasmée par Murat Yakin Le sélectionneur et sa méthode. La réalité du terrain et ce 6-1 face au Portugal. Un accident ou les limites de la flexibilité? Bilan post-traumatique. Daniel Visentini - Doha

La Suisse a quitté le Mondial giflée par le Portugal 6-1 en huitièmes de finale. Les choix et la méthode de Murat Yakin interpellent même certains joueurs. Getty Images

Vide, l’immense stade de Lusail est encore plus monstrueux. L’équipe de Suisse est allée se cacher dans son ventre depuis un moment déjà et il reste cette enceinte nue, qui résonne encore d’une débâcle historique. La Suisse avait bien sûr le droit de perdre, surtout face à ce Portugal-là. Mais il y a les circonstances et elles sont moches. Vide lui aussi après une nuit moite qu’on veut croire sans sommeil, Murat Yakin est là le lendemain, près de ce terrain d’entraînement où il n’a pas préparé son fiasco tactique, de l’aveu même des joueurs surpris par ses choix. C’est l’heure du bilan et il est douloureux après un 6-1 rédhibitoire.