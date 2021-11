LOISIRS | 20 x 1 stage découverte + 2 entrées au Salon – Salon de l'Art du Mouvement Dans le cadre des Automnales, gagnez 20 x 1 stage découverte de danse ou de sport ainsi que vos entrées au Salon de l’Art du Mouvement.

Salon de l'Art du Mouvement

Danse d'ici et d'ailleurs, classique, hip-hop, folklorique, arts martiaux, sports de combat... Découvrez les danses et sports présentés au Salon de l'Art du Mouvement et gagnez le stage d'initiation de votre choix dans un des nombreux clubs de Genève présentés.

Bouger c’est essentiel pour préserver son capital santé.

Mais bouger c’est aussi et surtout fun. Et ce n’est pas le Salon de l’art du mouvement qui dirait le contraire ! Depuis plus de 10 ans, il est l’évènement sportif qui fait grimper les températures aux Automnales en faisant défiler sur sa scène des centaines de disciplines sportives mais aussi artistiques venues des 4 coins du monde. Alors, en ballerines ou en baskets, on compte sur votre énergie et votre curiosité !

Stimulant, motivant, ludique et pédagogique, le Salon de l’art du Mouvement multipliera pendant dix jours les initiations, les cours, les spectacles et les démonstrations.

Participez pour gagner 20 x :

1 stage découverte de votre choix dans l’un des clubs proposés au Salon de l’Art du Mouvement*

+ 2 entrées gratuites pour le Salon de l’Art du Mouvement *

Délai de participation : Dimanche 7 novembre 2021 à 23h30.

