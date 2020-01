La vente des voitures a progressé de 3,9% en 2019

Le marché automobile de la Suisse et de la Principauté du Liechtenstein a terminé l’an 2019 en progression de 3,9% par rapport à 2018. 311'466 voitures de tourisme neuves ont été mises en circulation dans les deux pays, soit 11'500 de plus que l’année précédente. Pour la huitième fois en neuf ans, le marché des voitures de tourisme neuves a dépassé la barre des 300'000 nouvelles immatriculations. En 2018, ce chiffre n’avait été manqué que de 300 mises en circulation.

Pour la première fois, plus d’une voiture sur dix immatriculées au cours d’une année civile dispose d’une propulsion alternative: la part des modèles électriques, hybrides, à gaz et à hydrogène a atteint 13,1%. Les moteurs principaux de cette croissance ont surtout été les voitures électriques (+157,7%), hybrides (+68,0%) et à gaz (+55,5%).

La part des modèles rechargeables a atteint un nouveau record en 2019 et se monte à 5,6%. Les voitures de tourisme purement électriques ont plus que doublé leur part de marché, passant de 1,7% en 2018 à 4,2%, les modèles hybrides plug-in ont maintenu leur part de 1,4%.

VW domine toujours le marché avec 34'445 modèles vendus. Le constructeur allemand précède Mercedes-Benz (26'730) et BMW (24'818). Mais le groupe VW, comprenant aussi Skoda (4e avec 24'103 ventes), Audi (5e, 18'703) et Seat (6e, 14'377), se taille la part du lion avec un total de 91'628 véhicules immatriculés. Le premier constructeur français (Renault) se place à la 8e place, précédant le leader japonais Toyota.

Le palmarès des modèles les plus appréciés est toujours dominé par la Skoda Octavia, qui précède de plus de 2000 ventes les VW Tiguan et Golf. La Tesla Model 3, la voiture électrique la plus prisée, se retrouve à la neuvième place!

À noter, enfin, que le parc suisse des voitures de tourisme augmente chaque année. Il en roulait 4'704'261 en 2019 contre 4'051'569 il y a dix ans, soit 652'000 de plus en une décennie!