Energica Eva, roadster sportif électrique

Rouler à moto électrique pourrait bientôt s’avérer très tendance malgré un choix encore restreint de constructeurs et des prix élevés. L’américain Zero Motorcycles est un pionnier en la matière. Harley-Davidson entre dans la danse avec sa LiveWire et l’italien Energica, qui est présent sur le championnat du monde Moto-E, construit des modèles élégants et plutôt sportifs, à l’exemple de l’Eva, à l’esthétisme travaillé façon «haute couture italienne».

Son cadre tubulaire en acier peint en rouge n’est pas sans rappeler ceux de la grande marque Ducati. Équipée d’une fourche Öhlins et d’un système de freinage Brembo, elle fait déjà dans le haut de gamme. Puis il y a le drapeau italien stylisé et le badge «Proudly Made in Modena» apposé discrètement sur les flancs du pseudo-réservoir. On comprend tout de suite l’allusion au lieu de naissance d’un certain Cavallino Rampante! Et l’absence de pot d’échappement ne nuit pas à l’ensemble, bien au contraire.

Passé le moment d’angoisse du «vais-je arriver à destination avec mon plein d’électrons», on découvre que l’Eva possède une marche arrière et une marche avant dite basse vitesse. Idéal pour manœuvrer son poids conséquent de 280kilos.

Assis carrément sur le bas du pseudo-réservoir le corps penché, en appui sur le guidon, on sent une position très sportive. Dès ce moment, on ne résiste pas à ouvrir en grand la poignée droite en mode «Full». Impressionnant! L’écran de contrôle s’illumine de vert et la puissance de 145ch est dispensée immédiatement, propulsée par 200Nm de couple. Sidérant! Le «traction control» de l’Eva veille, heureusement!

Côté autonomie, en mode «Full», l’Eva et sa batterie de 11,7kWh permet de parcourir 130kilomètres avant de recharger la bête à sa prise domestique pendant quatreheures. Une charge rapide le fera en vingt-cinqminutes pour obtenir 85% du plein.

Depuis le dernier salon EICMA de Milan, l’Energica Eva a évolué et progressé concernant l’autonomie, le poids et la puissance. Ainsi, la capacité de la batterie passera à 21,5kWh. Le nouveau modèle permettra de rouler sur 400kilomètres en mode urbain et 180km à pleine puissance (pas loin de ce que proposent les roadsters sportifs thermiques). Un record dans le domaine! Le couple passera à 215Nm et, détail non négligeable, l’Eva perdra 10kilos.