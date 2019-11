Mash Dirt Track 650: fun à l’ancienne

Cette nouveauté Mash est directement inspirée des machines de course sur circuit ovale en terre, très populaires aux États-Unis. Avec ce style particulier, elle «en jette», comme on dit! Sa plaque carrée qui entoure le petit phare lenticulaire à l’avant est censée faire référence aux plaques porte numéros des machines utilisées sur les ovales de terre. Le ton est donné et le style plaît!

Les deux pieds bien posés au sol, la Mash Dirt Track 650 est facile à guider lors des manœuvres effectuées à l’arrêt, du fait également de l’étroitesse du châssis. La selle aussi est étroite, mais elle s’avère assez confortable.

Un coup d’œil sur le tableau de bord à cristaux liquides, réduit à sa plus simple expression côté dimension, permet d’y voir l’essentiel des informations, comme la vitesse, le régime moteur, une jauge d’essence et le kilométrage total ou partiel, qu’on peut faire apparaître en manipulant un bouton.

Et si l’on veut lui trouver quelques défauts, on s’attardera sur le système de freins ABS arrière, qui devient très vite trop intrusif!

En route, on louera la bonne tenue des suspensions ainsi qu’un freinage performant. La maniabilité est aisée une fois l’adaptation aux pneumatiques à grosses rainures passée. Quant au moteur, «retravaillé» et «injecté», il est issu de celui de la feu Dominator de Honda. Et il dispense des sensations de couple avantageuses. Ce monocylindre ne délivre certes pas une grande puissance (40 CV), mais son allonge sait se faire apprécier!