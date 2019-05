La vie est agréable à bord du Citroën C5 Aircross

Citroën n’a pas manqué la transformation de sa berline C5 en SUV Aircross. Un travail abouti qui débouche sur un véhicule conjuguant une modularité et une habitabilité intéressantes, un confort très étudié (pas du tout étonnant chez Citroën) et un comportement routier sans défaut (même remarque).

L’habitable se plie donc aux désirs de ses occupants. On pense surtout à ces trois sièges arrière indépendants qui coulissent sur 15 cm pour offrir plus d’espace pour les jambes ou se replient pour créer un plancher de coffre complètement plat dégageant un volume de 1600 litres.

Les places avant, dotées de fauteuils confortables, jouissent d’un tableau de bord orné d’un écran central tactile, mais surtout, pour le conducteur, d’une instrumentation numérique très lisible disposée sur une grande largeur.

L’ambiance à bord est d’autant plus agréable que l’insonorisation est vraiment parfaite. Pas de bruit de moteur même si un diesel tourne sous le capot, comme ce fut le cas lors de cet essai.

Car ce C5 Aircross était mû par un 2 l HDI développant 178 ch. Un groupe associé à une boîte automatique à huit rapports. Un duo qu’on retrouve sur les Peugeot 508 et 5008 et qui convainc par son efficacité remarquable, ses reprises efficaces et sa consommation relativement modeste compte tenu de parcours où la montagne joua un rôle prédominant.

