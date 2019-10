La Twingo s’offre une ligne bon chic, bon genre

La surprise fut de taille lorsque Renault lança la troisième génération de sa Twingo. Elle s’était profondément transformée, arborant un moteur arrière et passant de la traction à la propulsion. Normal, direz-vous, puisqu’elle adoptait les caractéristiques des Smart Fortwo et Forfour, et était produite dans la même usine en Slovénie.

Cinq ans plus tard, la gamine revient dans une robe moins rigolote, mais plus tendance et élégante. Les designers l’ont débarrassée de ses feux de jour tout ronds, ont redessiné les optiques, leur intégrant la signature en «C» commune aux modèles de la gamme, et ont incorporé des entrées d’air sur les flancs arrière,

Dans l’habitacle, on note l’abandon du bac amovible installé sur la console centrale au profit d’espaces de rangement associés à deux prises USB. La possibilité de «colorier» en jaune ou rouge les entourages de la planche de bord apporte le zeste de gaîté indispensable.

Cette Twingo dans sa finition haut de gamme (Intens) reçoit en prime le nouveau système multimédia Easy link, géré grâce à une tablette tactile de sept pouces. Il est doté, entre autres, des applications Apple CarPlay et Android Auto.

Côté motorisation, le haut de gamme reçoit un groupe essence trois cylindres turbocompressé de 900 cm3 et 93 ch. Lors de cet essai, il était associé à la boîte automatique à six rapports et double embrayage EDC. Un duo plutôt dynamique, permettant de jouir de l’extrême agilité de la gamine. Avec une petite réticence, des suspensions qui filtrent insuffisamment les imperfections du bitume…