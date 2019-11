Les indéniables atouts du SUV Mazda CX-5

Mazda propose une gamme de plus en plus homogène avec l’introduction d’un troisième SUV, le CX-30, qui prend place entre le compact CX-3 et le CX-5 qui joue, lui, dans la catégorie moyenne.

Montons à bord de ce dernier dans la version diesel équipée du groupe 2,2 l développant désormais 184 ch. Un moteur associé pour cet essai à une boîte automatique à six rapports et disposant d’une transmission intégrale. Ce trio se révèle d’une efficacité redoutable dans tous les domaines.

À débuter par une discrétion sonore optimale, même au démarrage. Étonnant! Ajoutons des reprises efficaces grâce à une transmission très réactive, sans «trou» dans les montées en puissance et une consommation raisonnable en conduite tranquille: 6,1 l/100 km lors de l’essai.

Le châssis très équilibré offre un comportement routier parfait, des prises de virage précises doublées d’un contrôle du roulis sans reproche, une motricité souveraine (la traction intégrale n’y est pas étrangère). Le confort est en prime optimal grâce à des suspensions filtrant idéalement les imperfections de la route. Sur les surfaces un peu gondolées, on note toutefois une souplesse qui peut paraître excessive. Question de goût.

Ce moteur n’est disponible qu’en finition haut de gamme (Revolution). Autant dire qu’il reçoit un équipement de série très complet. Il bénéficie bien entendu de toute la panoplie des aides à la conduite. Mais Mazda les a installées sur quasi toutes les variations du modèle. Seule option dans ce domaine, le cruise pack ( 1200 fr. ) comprenant l’aide active au freinage, le régulateur de vitesse adaptatif et l’affichage tête haute.

Côté technologie et ambiance intérieure, cette «Revolution» est dotée de série de la navigation, des sièges cuir à réglages électriques à l’avant, du toit ouvrant vitré, d’un combiné d’instruments avec multi-affichage numérique sur un écran de sept pouces. Ce dernier reste cependant assez petit par rapport à la concurrence…