Alfa Romeo Stelvio, la puissance et l’élégance à l’italienne

Les traits distinctifs d’Alfa Romeo ont été préservés, comme la forte identité dans la ligne stylistique de sa sœur Giulia. Les courbes du Stelvio sont sculptées pour la route, on retrouve le fameux triangle frontal cher à Alfa Romeo; oui, tous les ingrédients sont présents pour obtenir un SUV élégant et harmonieux! En prime, la couleur verte Visconti signe une vraie harmonie esthétique.

Dans l’habitacle, les finitions sont en nette progression, les matériaux sont choisis avec soin et l’ambiance est sereine. Un très bon point pour la sellerie cuir pleine fleur, au toucher fort agréable.

Une planche de bord épurée

La planche de bord, épurée, est dotée d’un bouton de commande situé à l’arrière du pommeau de vitesses et gérant l’essentiel des systèmes disponibles. L’écran pourrait certes être un peu mieux orienté en direction du conducteur, mais l’ergonomie du dispositif est quasi parfaite. L’équipement multimédia se modernise avec l’intégration des systèmes Apple Car Play et Android Auto.

À l’arrière, les passagers ont de l’espace pour les jambes et le confort nécessaire pour engloutir des kilomètres. Le coffre propose un beau volume, son haillon électrique est très pratique et le seuil de chargement n’est pas trop haut.

Moteur essence très réactif de 2 l et 280 ch

Le Stelvio essayé était nanti du groupe essence de 2 l et 280 ch. Associé à une boîte de vitesses robotisée à huit rapports, il se révèle très réactif et coupleux, d’une souplesse remarquable. Il bénéficie d’une traction intégrale avec arbre de transmission en carbone, un des éléments expliquant l’excellent rapport poids/puissance, un des meilleurs de sa catégorie.

De la légèreté, des réactions très vives, une direction d’une grande précision, une répartition équilibrée (50%-50%) du poids et une tenue de cap irréprochable débouchent sur un intense plaisir de conduite. En particulier sur les routes sinueuses valaisannes où ce Stelvio a avalé les virages avec voracité.

Bien entendu, la consommation moyenne en a fait les frais, car elle a frôlé les 11 l/100 km. Mais un long parcours en plaine a pondéré ce résultat: 9,7 l/100 km, un chiffre tout de même plus élevé que celui avancé par l’usine (8 l/100 km).

La version spéciale essayée (TI) reçoit l’équipement très complet de la finition «Sport», complété par des jantes exclusives en aluminium de 20 pouces et une calandre en carbone. On peut ajouter en option (1500 fr.) une suspension active à réglage électronique des amortisseurs et blocage du différentiel. Histoire de civiliser un confort se révélant assez «sautillant» sur les bitumes dégradés.