Volvo V60, espace et dynamisme

Le Volvo V60 présente un profil d’un esthétisme incomparable. Inspiré de son grand frère V90, certes, mais plus court d’une vingtaine de centimètres (4,76 m). Il offre des proportions harmonieuses rappelant certains breaks de chasse prestigieux.

Oubliée la comparaison avec les station wagons déclinés pendant des décennies, au look costaud, anguleux, d’une solidité à toute épreuve, mais qui n’ont jamais été sexy. Oui, les choses ont bien changé à Göteborg…

Ligne d’une grande élégance

L’élégance de ces lignes fuyantes, de projecteurs en forme de marteau, de feux arrière entourant un hayon étiré en largeur n’a rien à envier à un habitacle à la sobriété de bon ton, aux matériaux de qualité, au confort étudié, à la planche de bord ornée d’un écran vertical tactile de neuf pouces. Le coffre généreux préfigure des vacances familiales (529 l avec 5 personnes à bord) ou des déménagements faciles (1441 l, sièges arrière repliés).

Embarquons donc dans ce V60 doté de la motorisation T6, un quatre-cylindres essence de 2 l turbocompressé. Le moteur le plus puissant de la gamme car il développe 310 ch et un couple maximum de 400 Nm entre 2200 et 5100 tr/min. Ce groupe est uniquement associé à la boîte automatique Geartronic à huit rapports.

Performances dynamiques

Cette puissance de feu débouche sur des performances dynamiques, puisque les 100 km/h sont atteints de 5,8 secondes. Ce V60 ne crée pas de sensations affolantes. Tout se passe en douceur pour propulser une masse qui frise les deux tonnes et bénéficie de la traction intégrale.

Cette impression de force tranquille est trompeuse. Il est prudent de garder un œil sur le compteur de vitesse, dont l’aiguille a tendance à grimper vite…

Ce break reste stable sur ses quatre roues même lorsqu’il dévore le bitume avec voracité. Le conducteur a l’impression de suivre des rails. Il se demande même parfois s’il reste le véritable patron à bord. Car Volvo propose de multiples aides à la conduite surveillant l’être humain qui tient le volant.

Le V60 bénéficie en série de l’assistant de correction de trajectoire actif, de l’aide au démarrage en côte, du régulateur de vitesse et du City Safety permettant d’éviter les collisions avec véhicules, cyclistes, piétons et animaux de grande taille, avec assistance au freinage aux intersections incluse.

Imposantes options

Le modèle essayé était équipé, en option, d’équipements supplémentaires qui ont fait grimper l’addition. Le prix de base de 67 200 fr. est passé à un total de 91 720 fr . Cher? Pour un modèle Premium aussi attachant, même pas…

Un habitacle flatteur et très cossu.

(TDG)