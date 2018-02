Une vie tout en douceur dans le XC60

Dans la refonte de la gamme Volvo, le XC60 joue un rôle prédominant. Ce SUV s’inscrit entre l’imposant XC90 et son cadet, le XC40, dont la génération 2018 vient d’être présentée.

Il reprend bien entendu les nouveaux codes stylistiques de la marque et les moteurs quatre cylindres désormais de rigueur chez le constructeur suédois.

L’habitacle est aussi cossu qu’élégant. Le tableau de bord hérite de l’écran vertical qu’on retrouve sur le XC90, de matériaux de belle qualité, avec des inserts en bois et des sièges (électriques sur le véhicule d’essai) offrant une tenue latérale optimale et un moelleux agréable. N’oublions pas un espace intérieur généreux et un coffre qui ne l’est pas moins avec hayon automatique.

Moteur essence de 320 ch

Mettons-nous au volant de la version T6 dotée d’un groupe essence de deux litres et 320 ch , géré par une boîte automatique à huit rapports. Un duo qui offre une belle homogénéité, des accélérations toniques, une douceur appréciable, une insonorisation parfaite. Bon, d’accord, si on lui demande de nous emmener à vive allure, sans se soucier des passages à la pompe, la consommation se révèle assez élevée. Elle a légèrement dépassé les dix litres lors de cet essai.

Ce XC60 dispose aussi d’une transmission intégrale qui ajoute au plaisir de la conduite. En fait, ce SUV se positionne dans un esprit où le confort reste le principal argument.

Comme sur des rails

On bénéficie d’un comportement routier neutre où les virages se dévorent sereinement, comme sur des rails, de suspensions pneumatiques qui absorbent sans frémir les imperfections du bitume et d’une panoplie d’aides à la conduite gommant les incertitudes du conducteur. Volvo n’oublie rien dans ce domaine, l’équipement de série compte l’essentiel des systèmes de sécurité.

