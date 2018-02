Toyota GRMN, une Yaris déclinée pour le sport

Nous avions fait connaissance avec cette Toyota Yaris GRMN au Salon de Genève 2017 et nous la retrouverons sur nos routes prochainement. Attention, cette Yaris survitaminée se mérite, car les cinquante exemplaires réservés à la Suisse (sur 400 exemplaires pour l’Europe) sont déjà vendus.

Ce bolide exclusif a été mis au point, pour la partie dynamique, sur le circuit du Nürburgring, la construction étant assurée dans l’usine française de Toyota à Valenciennes.

Pour achever le portrait européen de cette petite japonaise, notons que le moteur est celui fourni par Toyota à Lotus, constructeur britannique qui a participé à sa mise au point.

Ce groupe essence 1,8 l dual VVT-i doté d’un compresseur développe 212 ch pour un couple de 250 Nm. Un autobloquant Torsen sur le train avant garantit une répartition optimale du couple. Les 100 km/h sont atteints en 6,4 secondes, la vitesse de pointe atteignant 230 km/h. Avec un poids plus que raisonnable de 1135 kg, la GRMN affiche un rapport poids/puissance de 5,35 kg/ch.

Disponible uniquement en coloris «blanc pur», la carrosserie est décorée d’éléments noirs et rouges reprenant les couleurs de Gazoo Racing, marque qui couvre depuis 2015 les activités sportives de Toyota. Les jantes BBS de 17 pouces et la sortie d’échappement centrale nous éloignent de la discrétion de mise avec la sage hybride de base.

Sport oblige. L’intérieur de cette Yaris est adapté à la vocation de la GRMN: pédales et pommeau de levier de vitesse en aluminium, bouton de démarrage et volant spécifiques, nombreux logos GRNM, le tout dans un habitacle entièrement noir. Les baquets signés Boshoku assurent un bon maintien latéral et un excellent soutien dorsal.

Au volant, ce 1,8 l compressé se dévoile doucement. Discret à 2000 tr/min, il s’affirme progressivement pour monter en régime et dévoiler son caractère dès 5000 tours. Il continue jusqu’au limiteur de régime qui calme ses ardeurs aux environs de 6800 tr/min.

Une boîte mécanique à six vitesses, précise et bien étagée, vous accompagne dans cette belle envolée. L’amortissement, bien que ferme, reste tout à fait correct. Bosses et inégalités sont absorbées sans nuire au confort des occupants.

La direction précise procure un bon ressenti de la route et l’autobloquant Torsen épaule efficacement le train avant. Le châssis rigidifié adopte une barre antiroulis à l’avant et on le trouve aussi à l’aise sur routes difficiles que sur circuit. De plus le freinage se montre très efficace.

Quelques tours de circuit démontrent, si besoin était, que cette Yaris GRMN est une sportive au moteur atypique, utilisable au quotidien et pétrie de qualités parmi lesquelles tempérament, agilité et excellent châssis rendent très attachante la conduite de la GRMN.

Seul regret: sa production limitée. Seul vœu: une autre édition! (TDG)