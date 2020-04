Toujours plus de voitures électriques en Suisse

Lausanne développe son parc de voitures électriques

La ville de Lausanne veut poursuivre et accélérer l'électrification de sa flotte de véhicules. Elle souhaite notamment remplacer 15 balayeuses de rue par des modèles électriques, afin de réduire les émissions de CO2 et les nuisances sonores.



Le parc de la ville compte quelque 900 véhicules lourds et légers, qui vont du camion-poubelle au scooter. Environ 140 de ces véhicules fonctionnent à l'électricité, au gaz ou de manière hybride.



Une première enveloppe d'un million de francs a permis de financer le surcoût de l'achat de 49 véhicules, d'acquérir 21 bornes de recharge et d'obtenir l'hybridation - avec un système de levage et compactage 100% électrique - de deux bennes à ordures ménagères. Mais ce fonds accordé en 2015 est en passe d'être épuisé, ce qui amène la municipalité à solliciter un nouveau crédit de 3,2 millions.



Ce montant permettra notamment de généraliser l'hybridation des bennes à ordures ménagères, et de financer l’achat d’un camion de transport 100% électrique et de bornes de recharge, a annoncé mercredi la ville dans un communiqué. Le préavis a été transmis au Conseil communal, qui doit encore donner son feu vert.