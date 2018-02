Tesla optimiste sur la production de Model 3

Un jour après avoir envoyé dans l'espace le Roadster, une voiture sportive, le constructeur de voitures électriques Tesla est redescendu sur terre mercredi en annonçant maintenir les objectifs de production du Model 3. Les retards de livraisons inquiètent les marchés financiers.

Berline de milieu de gamme, vendue 35'000 dollars et dont le carnet de commandes est plein, le Model 3 est censé transformer Tesla en constructeur de masse avec un objectif de 500'000 voitures fabriquées en tout cette année, contre un peu plus de 100'000 l'an dernier.

Sa production connaît des problèmes de «goulots d'étranglement» depuis plusieurs mois, ce qui a obligé le groupe américain à repousser à plusieurs fois ses objectifs de départ allant jusqu'à frustrer même ses plus ardents défenseurs. Il n'en a livré que 1550 au quatrième trimestre, contre 4100 exemplaires anticipés par les experts.

Mercredi, le groupe du milliardaire Elon Musk a confirmé le calendrier révisé au début janvier et réitéré qu'il allait bel et bien produire 5000 exemplaires du Model 3 par semaine à la fin du deuxième trimestre et 2500 par semaine lors du trimestre en cours.

La perte nette augmente

Le constructeur de véhicules électriques s'est même voulu optimiste en laissant entendre que l'objectif initial de 10'000 unités par mois n'était pas hors de portée à moyen terme.

Tesla a fini le quatrième trimestre avec 3,37 milliards de dollars (3,18 milliards de francs) de trésorerie, ce qui est un peu moins que les 3,5 milliards du trimestre précédent.

La marge brute de Tesla dans l'automobile, qui exclut les ventes de droits à polluer, est tombée à 13,8% contre 22,2% un an plus tôt. Les analystes l'attendaient en moyenne à 15,7%, selon FactSet.

La perte nette s'est creusée à 675,4 millions de dollars, soit 4,01 dollars par action, contre 121,3 millions (78 cents/action) un an auparavant. Hors exceptionnels, le groupe a perdu 3,04 dollars par action, alors que les analystes attendaient une perte de 3,12 dollars par action, selon Thomson Reuters I/B/E/S.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 3,29 milliards de dollars contre 2,28 milliards un an plus tôt. (ats/nxp)