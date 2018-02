Première course de Formule E le 10 juin à Zurich

La première course de Formule E de Suisse se déroulera le 10 juin à Zurich sur un circuit de 2,46 km de long. Il ne manque que quelques autorisations purement formelles.

«Nous sommes actuellement dans la phase des autorisations de détail», ont indiqué mardi les organisateurs lors d'une rencontre avec la presse à Zurich. Les autorités de la ville ont donné leur feu vert à cette course de bolides électriques en octobre dernier.

Grave accident au Mans en 1955

Il ne manque que quelques autorisations pour les eaux usées et l'électricité. Pour les organisateurs, la course aura bien lieu. C'est la première fois depuis 1954 qu'une course en boucle est organisée en Suisse depuis leur interdiction après un grave accident survenu lors des 24 Heures du Mans en 1955. Une collision entre deux véhicules a projeté des débris dans la foule. Bilan: 84 morts (dont le pilote Pierre Levegh) et 120 blessés.

C'est historique, a souligné Alejandro Agag, patron de la Formule E. Il reste encore beaucoup à faire jusqu'au 10 juin, a indiqué de son côté Pascal Derron, directeur du Zurich E-Prix 2018. Les organisateurs sont dans la phase de planification de détail, a-t-il précisé. Actuellement, les mesures de sécurité font l'objet d'une analyse. (ats/nxp)