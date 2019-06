Mercedes GLC, une gamme diversifiée

Lors d’une dégustation de vins, il est recommandé de commencer par les plus légers, avant de partir à la découverte de plus fortes sensations. Mais dans le domaine automobile, il est parfois intéressant de faire l’inverse: viser d’emblée le nec plus ultra, pour redescendre ensuite sur terre.

C’est ce que nous avons fait en testant la gamme Mercedes GLC 2019 dans toute sa diversité. En commençant par la version AMG C63S, qui est une authentique supercar déguisée en SUV. Sièges baquets près du corps, volant avec repère de centrage jaune, immenses disques de frein en composite, direction consistante et précise, suspension pneumatique adaptative et différentiel arrière autobloquant, électronique de série.

SUV le plus rapide du monde

Son V8 biturbo de 4 l crache toute sa hargne dès qu’on chatouille l’accélérateur. Résultat: ce SUV de presque deux tonnes accélère de 0 à 100 km/h en 3,8 secs et boucle un tour de la Nordschleife du Nürburgring en 7 minutes et 49 secs. Deux exploits couronnant le SUV le plus rapide du monde.

Commune à toutes les versions, la boîte automatique à 9 rapports propose un mode «Race», réservé au circuit, en plus des classiques Eco, Confort, Sport et Sport+.

Après cette copieuse mise en bouche, plus rien n’étonne. Pourtant, les GLC, constituant le gros des ventes, présentent beaucoup d’intérêt. Surtout dotés de la nouvelle famille de moteurs deux litres très performants et économes faisant son apparition avec le millésime 2019. Le GLC 300 d de 245 ch fait grande impression par sa force tranquille, associée à une onctuosité incroyable pour un quatre-cylindres diesel. Il est silencieux et ne vibre pas. La suspension pneumatique, optionnelle, est recommandée dans tous les cas pour le confort aérien qu’elle procure.

Avec le pack Offroad, permettant de relever la garde au sol de 50 mm et englobant une protection du soubassement, le GLC se découvre même des aptitudes tout-terrain dont on ne le croirait pas capable. Et que très peu de clients exigeront de lui en vérité.

Navigation très performante

On ne peut pas terminer ce bref tour d’horizon des GLC 2019 sans évoquer le système d’infodivertissement MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Ce sigle quelque peu barbare désigne un ensemble de fonctionnalités très élaborées et bien pensées.

Les commandes vocales, tactiles et gestuelles avancées en font partie, mais le système le plus utile à l’usage est sans doute la navigation à affichage 3D et réalité augmentée, qui complète l’image vidéo des endroits où un changement de direction est nécessaire par des informations en temps réel très utiles. Tout cela sur un magnifique écran média de grand format.

Hybride rechargeable spécial

Le GLC F-Cell associe deux technologies d’avant-garde: la propulsion électrique par batterie lithium-ion et pile à combustible. La première se recharge de façon classique et assure une autonomie d’environ 50 km. Mais une réserve de 4,4 kg d’hydrogène comprimé à 700 bars fournit une autonomie supplémentaire de 478 km (cycle mixte).

La propulsion de ce véhicule «zéro émission» est 100% électrique (puissance de 211 ch), il n’y a donc pas de moteur thermique à bord. Quelques GLC F-Cell circulent en Allemagne depuis la fin d’octobre 2018, livrés à des clients sélectionnés. Et exclusivement dans le cadre d’un programme de location «full service». D.R.

