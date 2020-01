Les ventes de voitures ont progressé de 3,9% en 2019

Le nombre de voitures de tourisme écoulées en Suisse a repassé la barre des 300'000 unités l'année dernière, à la faveur notamment d'un bond de plus d'un quart des ventes au mois de décembre. La part des véhicules à propulsion alternative a pour la première fois franchi le seuil des 10%.

Le marché automobile helvétique a bouclé 2019 sur 311'466 nouvelles immatriculations, soit 3,9% de mieux qu'une année plus tôt, indique lundi dans un communiqué l'association des importateurs auto-suisse. Sur le seul mois de décembre, près de 35'000 véhicules neufs ont été vendus, ce qui représente une envolée de 26,5% en comparaison annuelle.

Modèles à propulsion alternative

La performance du marché dépasse même les 308'000 unités pronostiquées par la faîtière, qui dit s'attendre pour l'année en cours à ce que son niveau reste «relativement constant», autour des 300'000 nouvelles immatriculations.

A la faveur d'une explosion des ventes (+88,6%), la part des modèles à propulsion alternative - électriques, hybrides, à gaz et à hydrogène - a pour la première fois dépassé le seuil symbolique des 10% en 2019, atteignant 13,1%. Les principaux moteurs de cette poussée ont été les voitures électriques (+157,7%), hybrides (+68,0%) et à gaz (+55,5%).

Et cette tendance devrait se poursuivre cette année. «Vu la valeur cible de CO2 nettement plus basse de 95 grammes par kilomètre, qui s'applique à 85% des voitures de tourisme neuves en Suisse en 2020, de nombreux modèles électriques et rechargeables seront lancés sur le marché dans les prochains mois», assure un porte-parole, cité dans le communiqué. (ats/nxp)