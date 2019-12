Les premières Tesla «made in China» ont été livrées

Le constructeur automobile Tesla a livré lundi sa première fournée de véhicules fabriqués sur le sol chinois, moins d'un an après l'inauguration de sa première usine hors des Etats-Unis, à Shanghai.

Les premières voitures à être sorties de la chaîne de montage ont été remises à des employés ayant passé commande précédemment. Il s'agissait de quinze Model 3, le véhicule d'entrée de gamme du groupe.

Tesla prévoit de livrer de manière plus massive ces berlines dès le mois prochain dans le pays, a affirmé le directeur général de l'entreprise pour la Chine, Wang Hao.

Tesla will deliver the first China-made Model 3 at Gigafactory 3 plant in Shanghai TODAY. The 15 customers who are slated to get their Model 3s first are Tesla employees. pic.twitter.com/bOTeR8wjUL