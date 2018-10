Les frissons sont garantis à bord de la Hyundai i30 N

La fiche technique

Hyundai i30 N 2.0 T-GDi



Moteur

Essence, 4 cyl.,

16V, turbo, 1998 cm3, 275 ch (202 kW) à 6000 tr/min, couple maxi 353 Nm de 1450 à 4700 tr/min (Overboost: 378 de 1750 à 4200 tr/min); boîte manuelle à six rapports. Traction.



Consommation

Moyenne de notre essai 11,7 l. Consommation mixte selon le constructeur 7,8 l. Émissions mixtes de CO2 178 g/km (donnée d’usine). Catégorie énergétique G.



Performances

Vitesse maximum 250 km/h;

0-100 km/h en 6,1 secs.



Dimensions et poids

Longueur/largeur/hauteur 4335/1795/1447 mm; poids à vide 1950 kg; coffre 381-1287 l.



Prix

36 990 fr. Options: peinture métallisée 800 fr., Pack N-Exclusive 4910 fr., toit panoramique à réglage électrique 1190 fr.



On peut aimer

Le moteur,

les performances,

le comportement routier.



On peut ne pas aimer

Les suspensions en mode N.