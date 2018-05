Les folles performances de la Renault Clio RS 220 chevaux

Elle ne passe pas inaperçue, la nouvelle Clio R.S. 220 avec ses ailes proéminentes, son châssis rabaissé, ses jantes démoniaques de 18 pouces noir diamanté qui tranchent magnifiquement avec la couleur jaune Sirius, sans oublier la double sortie d’échappement, c’est un véritable bijou taillé pour le circuit et pour le plaisir sur la route.

Dans l’habitacle, on retrouve des sièges baquets très enveloppants et confortables, un volant en cuir embossé et une multitude d’inserts chromés satin plus sobre que le rouge anodisé de la version précédente.

Le système de navigation R-Link est intuitif et le mains-libres de bonne qualité. Le coffre offre un volume de 230 litres si on opte pour une version audio Bose et de 300 litres sans cette dernière.

Le 4-cylindres essence turbo de 1,6 l du modèle essayé développe 220 ch. Mais cette R.S. est aussi proposée en version 200 ch. Il est couplé à une boîte de vitesses à double embrayage EDC précise et redoutable. Et lorsqu’on enclenche le mode sport, l’accélération est constante jusqu’à 6500 tr/min avant de changer de rapport, la poussée est impressionnante. On sent vraiment la voiture s’arracher avec le train avant ce qui demande une certaine expérience. L’envie est toutefois irrésistible de la tester sur un circuit pour mesurer vraiment toutes ses capacités.

La consommation est assez raisonnable compte tenu de ces performances, nous n’avons pas dépassé les 9 l/100 km en mode sport et 7,8 l en mode normal.

La Clio R.S. 220 est équipée d’un châssis cup rigidifié, auquel s’ajoutent le renforcement des amortisseurs et une nouvelle crémaillère à démultiplication offrant une direction précise et directe. Des pneus haute performance complètent l’agrément de conduite de cette petite citadine survitaminée.

