Les 180 exposants attendent 700'000 visiteurs

Le 88e Salon international de l'automobile de Genève ouvrira ses portes le 8 mars et accueillera pendant 11 jours environ 700'000 visiteurs. Les quelque 180 exposants présenteront au public spécialisé et amateur près de 110 premières mondiales et européennes.

Le salon sera inauguré officiellement par le conseiller fédéral Guy Parmelin. Avant l'ouverture au public, la manifestation sera pendant deux journées de presse le plus grand rendez-vous des acteurs de l'industrie automobile, avec la présence de grands patrons de constructeurs, de pilotes et d'ambassadeurs de marque.

Voitures énergétiques à découvrir

Près de 10'000 représentants des médias vont assister à l'événement et devront jongler entre les 70 conférences de presse qui seront organisées durant ces deux jours. Les visiteurs seront accueillis, pour leur part, de 10h00 à 20h00 la semaine et de 09h00 à 19h00 le weekend. Les CFF feront circuler de nombreux trains spéciaux.

L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) invitera le public à découvrir de façon ludique des voitures énergétiquement efficientes à travers sa campagne intitulée «co2auplancher». L'application Salon Car Collector permettra, par ailleurs, de gagner une voiture appartenant à cette catégorie de véhicules.

La voiture de l'année 2018 sera désignée le lundi précédant l'ouverture du Salon de l'automobile. Sept modèles se disputeront le titre: l'Alfa Romeo Stelvio, l'Audi A8, la BMW série 5, la Citroën C3 Aircross, la Kia Stinger, la Seat Ibiza et enfin la Volvo XC40. La remise de prix pourra être suivie en direct sur le site du salon. (ats/nxp)