Le somptueux Cadillac Escalade se joue à l’aise de tous les pièges

Le Cadillac Escalade? Un SUV hors norme! Plus de cinq mètres de long (5,18 m), une calandre géante aux lignes anguleuses et chromées arborant fièrement l’emblème prestigieux de la marque américaine, des projecteurs formés de rangées verticales de LED, ne soyez pas étonnés si les regards se tournent sur son passage. Ah! Cerise sur le gâteau, en version Platinum, les seuils de porte ne sont pas seulement éclairés, ils sont aussi rétractables.

L’habitacle se veut à la hauteur des lignes extérieures. La planche de bord, toute illuminée, évoque le cockpit d’un Boeing. On s’installe dans un véritable salon roulant bénéficiant d’une insonorisation parfaite.

Sept places sont disponibles, dont quatre fauteuils larges, confortables et chauffants dans les deux premières rangées (avec accoudoirs sur la deuxième). À l’arrière, une banquette rembourrée rabattable électriquement depuis le coffre peut accueillir les trois autres personnes.

Les revêtements en luxueux cuir semi-aniline, avec garnitures en frêne d’Asie et ciel de toit en microfibre de Suède, créent un espace accueillant. Les passagers postérieurs bénéficient de trois écrans, deux dans les dossiers avant et un central pour la troisième rangée.

Ce dernier pourrait gêner la visibilité, mais grâce au rétroviseur relié à une caméra, le conducteur dispose d’une vision parfaite en roulant. Le coffre reste généreux (410 l) avec sept passagers mais se transforme en espace de déménagement lorsque toutes les assises arrière sont repliées. Seul petit problème, un seuil de chargement trop haut.

L’Escalade est doté d’un V8 essence de 6,2 l géré par une boîte de vitesses automatique à 8 rapports. Il développe 426 ch et bénéficie d’un couple maximum géant de 621 Nm.

Ce duo offre une belle harmonie, des accélérations puissantes sans à-coups et en souplesse. Malheureusement, le levier de vitesse se trouve sur le volant, cela manque de glamour.

En revanche, la consommation est complètement bluffante. Surtout sur des trajets effectués uniquement en montagne. Mais quelle surprise de constater la moyenne réalisée: 15,3 l/100 km.

Cet Escalade est équipé de la fameuse suspension Magnetic Ride Control, qui absorbe en douceur toutes les imperfections du bitume ou des routes en terre empruntées. Il se dandine à peine hors des chemins fort peu carrossables, sa transmission intégrale et ses multiples aides à la conduite gérant toutes les situations difficiles sans montrer la moindre hésitation.

Salon roulant avec tableau de bord imposant.

Un coffre qui oscille entre 410 et 2668 l. (TDG)