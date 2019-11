Le nouvel Opel Combo est idéal pour les familles

Avec sa ligne tout en rondeur, l’Opel Combo bénéficie d’un design jeune et agréable. Son museau court et trapu contribue à lui donner une bouille bien sympathique et ses portes coulissantes facilitent l’accès à bord, en particulier pour les enfants.

Dans l’habitacle, les finitions sont jolies, mais l’ambiance est un peu austère. La sellerie noire et la planche de bord noire sans contraste ne sont pas vraiment joyeuses. Heureusement, le toit panoramique (en option) et sa galerie intérieure lumineuse apportent un peu de clarté et un grand espace de rangement. Les sièges sont confortables et maintiennent bien les occupants, le point fort de la Combo est sans conteste sa modularité.

On peut abaisser les dossiers des trois sièges arrière et gagner un volume utile pour charger des objets encombrants. La version de l’essai était équipée de sept places qui accueillent cinq adultes à l’arrière sans problème.

Cette voiture offre tout le confort possible pour une famille nombreuse. Le coffre offre un volume généreux et son accès est facilité par un seuil de chargement assez bas et une vitre de hayon qui bascule vers le haut.

Sous le capot, un moteur diesel volontaire et réactif développant 130 ch est couplé à une boîte de vitesses automatique à huit rapports très agréable. Elle s’est révélée efficace sur les routes sinueuses et escarpées valaisannes. Tout en restant sage sur le plan de la consommation malgré des parcours montagnards.

Son comportement routier rassure grâce à une direction précise et un châssis équilibré; malgré sa hauteur, elle n’a jamais donné de signe de tangage. L’Opel est bien équipé en assistance avec des aides au parking, le freinage d’urgence automatique, un détecteur de fatigue, le régulateur de vitesse adaptatif et le système de maintien dans les lignes.