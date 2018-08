Le nouveau Honda CR-V est attendu cet automne

La cinquième génération du Honda CR-V, le SUV le plus vendu dans le monde, montrera le bout de son capot cet automne. Il sera tout d’abord lancé nanti d’un moteur essence 1.5 VTEC turbo avant l’apparition d’un modèle hybride au début de 2019.

Cette nouvelle déclinaison du CR-V se caractérise par un allongement de 40 mm de son empattement et un élargissement des passages de roue. Cela permet d’obtenir un espace intérieur plus volumineux et, pour la première fois, la possibilité, en option, de ménager sept places. Le coffre gagne aussi en volume. Il est doté d’un nouveau plancher à deux positions.

L’aspect extérieur évolue aussi, en particulier la proue, marquée par une barre au graphique renforcé prolongée par des phares effilés et surlignant des ailes proéminentes. Les LED, installées en série, s’inscrivent au bas de chaque aile. On retrouve ces formes en épaules rebondies à l’arrière, accentuant l’aspect musculeux de la carrosserie.

L’habitacle a gagné, lui, en élégance. Les matériaux choisis sont plus haut de gamme, au toucher soyeux. La large planche de bord est soulignée par des inserts en bois. Au centre, un écran tactile de sept pouces permet de gérer toutes les fonctions d’infodivertissement. La connectivité a été nettement améliorée grâce à une coordination efficace avec les smartphones.

La première motorisation proposée est donc un groupe essence de 1,5 litre, apparu sur la Civic, mais qui reçoit un turbocompresseur conçu exclusivement pour le CR-V. Il développe une puissance de 173 ch lorsqu’il est associé à la transmission manuelle à six vitesses. Mais il atteint 193 ch en coordination avec la boîte automatique CVT.

Cette dernière a été optimisée pour répondre aux exigences des moteurs VTEC turbo du constructeur. Elle est plus en phase avec le fonctionnement du groupe et offre un effet de rapports échelonnés beaucoup agréable que les autres CVT gérant mal les montées dans les tours.

Cette boîte dispose de deux programmes spécifiques. Le premier (EDDB) utilise le frein moteur pour améliorer le freinage. Le second (Fast Off) maintient le régime pour conserver un frein moteur lorsque le conducteur relâche la pédale rapidement.

Le nouveau Honda CR-V hérite enfin d’un châssis plus léger et plus rigide, d’une suspension revue et corrigée, de freins plus efficace grâce à des disques élargis et d’un système de stabilité électronique spécialement conçu pour les routes européennes.

(TDG)