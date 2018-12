Le luxe inouï de la LS 500h, navire amiral de Lexus

Dans la famille des limousines, les constructeurs allemands se taillent la part du lion avec, en tête de gondole, la Mercedes Classe S. Mais la concurrence tente de mettre en question cette suprématie et Lexus y parvient en proposant une cinquième génération de sa limousine LS 500h.

Plus longue et plus basse

Cette nouvelle venue ne fait pas les choses à moitié. Côté dimensions d’abord. Elle s’allonge de 3 cm par rapport à la version longue du modèle précédent. Elle atteint 5,24 m avec un empattement impressionnant de 3,13 m, supérieur, lui, de 35 mm. Elle est aussi abaissée de 15 mm tandis que le capot et le coffre arrière perdent respectivement 30 mm et 41 mm en hauteur. Cette Lexus arbore enfin trois vitres latérales par côté contribuant à l’aspect longiligne de sa silhouette.

La planche de bord longiligne de la lexus LS 500h. (Image: Lexus)(TDG)

Cette LS est construite sur la nouvelle plate-forme GA-L, comme le coupé LC. Elle en hérite aussi une ligne qui fait tourner les regards des passants. Une gigantesque calandre trapézoïdale et une multitude d’angles et de courbes donnent le vertige lorsqu’on inspecte de près la carrosserie, mais débouche sur une ligne globale harmonieuse. Les stylistes de Lexus, guidés par la philosophie «Yet» (Et pourtant), ont tenté et réussi un véritable pari.

Habitacle généreux avec zones de température différenciées. DR.

Une limousine, c’est aussi un habitacle luxueux. Et spacieux, bien entendu, vu les dimensions du modèle. Les fauteuils avant disposent de 28 positions réglables électriquement et proposent des fonctions de chauffage, de rafraîchissement et de vibrations. À l’arrière, selon les finitions, les occupants héritent de multiples réglages et de massages shiatsu associés à un appui surélevé pour reposer les jambes. Le modèle essayé disposait même d’écrans.

Puissance totale de 359 ch

Sous le capot? Une motorisation hybride, Lexus ayant remplacé le V8 par un V6 3,5 l de 299 ch associé à un groupe électrique de 179 ch (puissance totale 359 ch) gérée par une boîte automatique à variation continue, étalonnée par sept vitesses virtuelles. Ce qui n’empêche pas le moteur thermique de s’emballer lors d’un effort brutal dans une montée. Malgré l’hybridation, la consommation atteint 11,7 l/100 km. Alors que le chiffre d’usine s’affiche à 7 l/100 km.

Un coffre non modulable de 430 litres. (Image: Lexus)(TDG)

Cette 500h dispose de la traction intégrale. Cette limousine tient donc le cap avec talent. Elle atteint les 100 km/h en 5,4 s, impressionnant pour ses 2,3 tonnes, non? Oui, mais son confort reste son principal atout.

