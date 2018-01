Le haut de gamme Volvo est vraiment Premium

L’annonce de l’abandon par Volvo de ses moteurs cinq et six cylindres avait stupéfié le monde Premium de l’automobile. Pari tenu puisque la marque suédoise a équipé ses produits haut de gamme de quatre cylindres de deux litres. Vérifions donc si les nouvelles S90 (berline) et V90 (break) sont capables de concurrencer les modèles allemands et résister à la progression spectaculaire de Jaguar par exemple.

Embarquons à bord de ces deux véhicules. La S90 en version D5 (Diesel), le V90 en motorisation T8 (hybride rechargeable). Dans les deux cas, les concepteurs ont soigné le contenant.

Des lignes harmonieuses avec une calandre parfaitement intégrée, des phares effilés créant un regard énigmatique et une silhouette fuyante semblant interminable. Car les deux sœurs frisent les 5 m, la berline étant, curieusement, plus longue de 27 mm que le break.

Si la poupe du second offre un arrondi classique, le coffre de la S90 est taillé verticalement. Une brisure qui manque d’élégance à notre goût.

Habitacles accueillants

Les habitacles ne sont pas en reste. Des sièges enveloppants et confortables à l’avant comme à l’arrière, ventilés et recouverts de cuir nappa sur les deux modèles essayés. Le tableau de bord, gainé aussi de cuir et décoré d’inserts en bois, offre deux cadrans ronds en face du conducteur et un écran central de belle taille réunissant toutes les données sur le véhicule. Compris une vision à 360° offrant une vue verticale sur la place de parking. Très pratique!

L’espace intérieur est généreux à l’arrière sur les deux modèles. La berline est dotée d’un coffre de 500 litres avec dossier arrière déverrouillable permettant d’embarquer des objets longs.

Le break offre un volume de chargement modulable allant de 560 à 1526?litres. Dans les deux cas, les hayons disposaient d’un mécanisme électrique.

Mais on l’a dit, la vraie révolution se trouve sous les capots. La S90 D5, à transmission intégrale, reçoit donc un quatre-cylindres deux litres Diesel biturbo à injection directe développant 235 ch. Il est associé à une boîte automatique à huit rapports et son couple maxi atteint 480 Nm. Autant dire qu’il faut avoir le pied léger et le regard dirigé sur l’affichage «tête haute» pour contrôler la vitesse.

Ce groupe réunit une souplesse exemplaire et un niveau sonore proche de zéro. Il faut s’habituer aussi au système «pilot assist» qui semble vouloir prendre votre place si vous ne suivez pas scrupuleusement les lignes pointillées de la route. Le volant corrige de lui-même, une sensation bizarre au début.

Un V90 T8 hybride

La version T8 du break V90 dispose, lui, d’une motorisation hybride réunissant un groupe essence (toujours quatre cylindres) de 320 ch et un électrique de 87 ch. Un dispositif géré par la même boîte automatique et agissant aussi sur les quatre roues du véhicule. Le bloc essence est dynamisé par un turbo et un compresseur, selon les bonnes recettes du «downsizing».

L’avantage du système hybride de Volvo? Il est rechargeable. Branché pendant une nuit sur une prise classique, il nous a permis de parcourir le matin 38 kilomètres en pure traction électrique. Suffisant pour aller au travail et en revenir si on n’habite pas au diable vauvert. Cette performance a tout de même exigé des précautions de conduite, l’accélérateur a été titillé avec beaucoup de délicatesse!

(TDG)