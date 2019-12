Le dynamisme de la cinquième Clio

La 5e génération de citadine la plus vendue en Europe s’offre une vraie révolution. La Clio inaugure la plate-forme CMF de l’alliance Renault-Nissan. Une architecture plus légère, au fond caréné améliorant l’aérodynamisme, assurant une meilleure isolation du compartiment moteur et surtout plus compatible avec les futurs modèles électriques.

Si ses courbes se musclent, sa ligne reste fidèle à l’esprit de la Clio4. Ses cotes ne bougent pas (12mm de moins), à part le coffre qui gagne 30 litres. Ces paramètres sont d’ailleurs en contradiction avec l’espace plus vaste offert aux passagers arrière (s’ils ne sont pas basketteurs).

Aides à la conduite plus complètes

Sa progression concerne aussi les aides à la conduite plus nombreuses. Sur toute la gamme, le conducteur bénéficie du régulateur de vitesse, de l’alerte de franchissement de ligne avec assistant au maintien de voie, de la reconnaissance des panneaux de signalisation, de l’avertisseur de distance de sécurité e du freinage automatique en cas d’urgence.

Installons-nous au volant de la version TCe 100 dotée du trois cylindres de 999cm³ développant 100ch. Il est géré par une boîte manuelle ne disposant que de cinq rapports. Si elle se révèle précise sur la route, il est plus difficile d’enclencher la marche arrière…

Cela dit, cette gamine se faufile avec vivacité en milieu urbain, s’essouffle un peu sur les pentes ardues, jouit d’une bonne souplesse de la mécanique et, ce n’est pas le moins important, bénéficie d’une remarquable insonorisation de l’habitacle.