Le diesel a moins la cote chez les Allemands

Le marché automobile allemand a enregistré une nouvelle hausse de 7% en février sur un an. Mais il a de nouveau vu plonger les modèles diesel, selon les chiffres publiés vendredi par la fédération allemande de l'automobile VDA.

Les immatriculations de voitures neuves en Allemagne, plus grand marché de l'Union européenne, se sont élevées à 261'700 unités en février et en totalisent 531'100 sur les deux premiers mois de l'année, soit le niveau le plus élevé depuis 1999, a précisé la VDA.

Comme depuis plusieurs mois, la proportion de voitures diesel a baissé notablement, de 19,5% par rapport à février 2017, pour ne plus représenter qu'à peine un tiers des ventes totales, contre 45% en janvier 2017.

Inquiétude sur le diesel

«Les clients se détournent massivement du diesel parce qu'ils sont profondément inquiets» de son avenir, explique Peter Fuss, analyste chez EY, prédisant une poursuite de cette tendance.

La justice allemande a en effet ouvert la voie mardi à des interdictions de circulation des vieux diesels dans les villes, une perspective qui plonge des millions d'automobilistes dans l'incertitude et que Berlin s'efforce encore d'éviter. L'image du diesel souffre depuis 2015 du scandale des moteurs truqués.

Volkswagen a vu ses ventes grimper de 12,4% en février, à 47'822 unités, malgré la révélation fin janvier de tests secrets menés par le groupe aux Etats-Unis sur des singes en 2014 afin de prouver l'innocuité des vapeurs diesel, ce qui avait suscité une vague d'indignation.

En revanche, chez les marques premium qui ont cofinancé ces tests sur les primates, BMW a reculé sur un an de 0,7%, à 17'664 unités, et Mercedes a progressé de 0,7% à 21'910 unités. La filiale allemande du groupe français PSA, Opel, a quant à elle progressé de 6,7%, à 19'128 exemplaires.

Les marques allemandes ont globalement affiché une hausse de 7%, à 180'600 véhicules écoulés. Les importateurs ont davantage soutenu la croissance du marché, en progressant en février de 8% soit 81'100 unités, pour représenter presque un tiers des ventes de voitures neuves en Allemagne. (ats/nxp)