Le VW Touareg entre dans l’ère du tout-numérique

Le Volkswagen Touareg de la troisième génération s’est offert une séance de musculation. Plus long (de 77 mm) et plus large (de 44 mm) que son prédécesseur, sa silhouette gagne en dynamisme, en agressivité. Un style souligné par l’imposante calandre marquée de barres chromées horizontales. Ce SUV dispose aussi d’un coffre dont le volume minimum augmente de 697 à 810 litres.

Cette évolution est encore plus marquée dans l’habitacle qui jouit d’une mise à niveau très réussie. Matériaux de qualité, finitions soignées et espace convivial. Les sièges, à la tenue latérale parfaite, peuvent être dotés d’un remarquable système de massage pneumatique dont l’intensité est réglée en continu. La banquette arrière, elle, est modulable sur une longueur de 160 mm.

En option, le Touareg reçoit un le plus grand toit coulissant panoramique (127 cm de long) jamais installé par le constructeur. L’habitacle dispose enfin d’une nouvelle gamme d’éclairage d’ambiance LED proposant trente teintes à luminosité réglable.

Un cockpit entièrement numérique

L’installation de l’Innovision Cockpit est la nouveauté la plus impressionnante. Le conducteur dispose d’un tableau de bord entièrement numérique. Derrière le volant, il découvre un premier écran de 12 pouces réunissant toute l’instrumentation, y compris la navigation. Il retrouve d’ailleurs une partie de ces indications grâce au visionnement «tête haute» dans le pare-brise.

Au centre de la planche, un écran tactile de quinze pouces permet de gérer, entre autres, le système d’infodivertissement. Cette partie est dirigée vers le conducteur, donc un peu moins visible pour le passager avant. Une décision étonnante, car les informations primordiales sont aussi diffusées sous ses yeux.

Parmi les nouveaux systèmes de sécurité embarqués, il faut citer l’assistant de vision nocturne qui détecte les personnes et les animaux dans l’obscurité grâce à une caméra thermique. Notons aussi l’assistant de conduite en zone de travaux qui automatise partiellement la direction, le maintien dans la voie, l’accélération et le freinage jusqu’à 60 km/h.

Ce nouveau Touareg est proposé en trois motorisations V6 de trois litres, une essence (livrable dès juillet) et deux diesels (voir encadré ci-contre). Elles sont toutes associées à une boîte automatique à huit rapports et à au système 4Motion (transmission intégrale).

Nouvelle génération de suspension pneumatique

Il reçoit aussi une nouvelle génération de suspension pneumatique. Par défaut, elle est réglée sur les modes «normal» ou «comfort». L’assiette est modulable. Deux positions «tout-terrain» la rehaussent respectivement de 25 et 70 mm. À partir de 120 km/h, elle s’abaisse de 15 à 25 mm pour offrir moins de résistance à l’air.

Le Touareg propose encore une «assiette de chargement»

(–40 mm), facilitant l’accès au coffre. Cette suspension s’adapte enfin au mode off-road, modifiant les paramètres (aptitudes maximales en côte et dévers, angles d’attaque et de fuite et gardes au sol) en fonction du terrain.

(TDG)