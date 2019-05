Le Subaru Outback se transforme en couteau suisse pour une famille

En attendant la prochaine génération qui a montré le bout de son nez au Salon de New York, le Subaru Outback a subi l’an passé une mise à niveau qui améliore un SUV déjà pétri de qualités auparavant. Le travail a surtout concerné les stylistes qui se sont attachés à moderniser la ligne. Alors ils ont changé les pare-chocs, posé une nouvelle calandre, redessiné le contour des phares et les ont agrémentés des incontournables LED.

L’habitacle conserve son esprit cocooning tout en répondant aux progrès de la technologie: nouveau volant à multiples fonctions et, très bonne décision, adoption des systèmes de connectivité Apple CarPlay et Android Auto. L’habitabilité ne progresse pas réellement, car les passagers arrière étaient déjà bien soignés avec un bon espace pour les jambes. Quant au coffre, doté d’un hayon électrique, il oscille entre 650 et 1850 litres. Dans ce second cas, l’Outback devient un partenaire de déménagement précieux. Il l’a largement prouvé pendant cet essai.

Sous le capot se cachait le moteur boxer (4 cylindres opposés à plat) de 2,5 l distillant 175?ch. Un groupe associé à une boîte automatique de type CVT. Ce duo ne vous permettra pas de participer au rallye de Valais. Elle offre des performances de père de famille, on ne peut guère espérer plus avec une transmission à variation continue.

Mais sur les parcours difficiles, cet Outback assure comme un grand grâce à sa traction intégrale. Il offre surtout un comportement routier très homogène, avale les trajectoires comme sur des rails et crapahute avec bonheur sur le chemin à peine carrossable menant à un alpage dans les hauts de Sion. Que demander de plus à un SUV Subaru? Il a été créé pour cela!

Un habitacle cosy. (Image: Subaru)

