Le Skoda Karoq conjugue dynamisme et confort

Dans la catégorie des SUV compacts, la concurrence est féroce. Pas facile de se faire une place au soleil, en particulier lorsqu’un groupe propose plusieurs modèles sur des bases semblables. C’est le cas du Skoda Karoq, construit sur la même plate-forme MQB que le Seat Ateca.

Il hérite aussi de motorisations identiques, à l’image du groupe essence de 1,5 l et 150 ch , objet de cet essai. Un moteur turbocompressé et à injection directe, associé à la boîte automatique DSG à double embrayage et sept rapports.

Ce groupe est doté du système ACT, qui lui permet de ne tourner que sur deux cylindres (entre 1400 et 4000 tr/min ) lorsqu’on ne le sollicite pas. Cela limite la consommation. Elle s’est affichée à 7 l/100 km pendant l’essai, un chiffre nettement supérieur à la donnée d’usine (5,6 l).

La transmission DSG se révèle en prime d’une efficacité redoutable, comme d’habitude. Elle tire l’essentiel de la puissance grâce à un couple maximum de 250 Nm sur une large plage d’utilisation, de 1500 à 3500 tr/min .

Performances convaincantes

et comportement homogène

Ce Karoq propose donc des performances convaincantes, des reprises efficaces et un vrai plaisir de conduite. Des atouts qui se doublent d’un comportement routier d’une grande homogénéité. Notre véhicule ne disposait pas de la traction intégrale, mais dans les virages les plus serrés abordés à allure soutenue, le Karoq ne quitte pas sa trajectoire, sans la moindre tendance au sous-virage.

Un habitacle à l’espace généreux

pour les passagers

Skoda a soigné son habitacle, offrant un espace généreux aux passagers. En finition Style, les sièges postérieurs sont divisés en trois places confortables. Le coffre, de plus de 500 l , atteint 1630 l une fois les dossiers arrière rabattus. Mais le plancher n’est pas plat dans ce cas.

Le conducteur dispose d’un écran sous les yeux, doublé de celui traditionnellement placé au centre de la planche de bord. Il a accès à un nombre incroyable de données sur la marche du véhicule.

(Tribune de Genève)